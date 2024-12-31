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Азербайджан сократил инвестиции во Францию почти на 11%

Азербайджан сократил инвестиции во Францию почти на 11% В январе-сентябре этого года объем прямых инвестиций Франции в экономику Азербайджана достиг 91,6 млн долларов США.
Финансы
31 декабря 2024 г. 13:54
Азербайджан сократил инвестиции во Францию почти на 11%

В январе-сентябре этого года объем прямых инвестиций Франции в экономику Азербайджана достиг 91,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 76,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Франции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций составила 2%.

За 9 месяцев Азербайджан инвестировал во французскую экономику 16,1 млн долларов США. Это на 10,8% меньше по сравнению с годом ранее.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Франции в общем объеме инвестиций составила 1,2%.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces investment in France by nearly 11%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Fransaya investisiya qoyuluşunu 11 %-ə yaxın azaldıb

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