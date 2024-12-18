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Азербайджан сократил импорт автомобилей почти на 7%

Азербайджан сократил импорт автомобилей почти на 7% В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 82 926 автомобилей различного назначения на сумму 1 млрд 673,214 млн долларов США.
Финансы
18 декабря 2024 г. 09:49
Азербайджан сократил импорт автомобилей почти на 7%

В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 82 926 автомобилей различного назначения на сумму 1 млрд 673,214 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 6,5% меньше и на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, увеличился в 3,3 раза - до 378 единиц (на сумму 66,222 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, сократился на 9,1% - до 74 366 единиц (на сумму 1 млрд 417,981 млн долларов США).

Из этих автомобилей 22 654 (на сумму 600,76 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, а 2 871 (на сумму 114,792 млн долларов США) - транспортные средства с электрическим двигателем.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 7 %-ə yaxın azaldıb

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