Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства почти на 4 млрд долларов

В январе-сентябре текущего года Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства на 3 848,7 млн долларов США.

В январе-сентябре текущего года Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства на 3 848,7 млн долларов США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сокращение произошло за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 4 577,9 млн долларов США (на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года), репатриации привлеченных инвестиций на 8 237,5 млн долларов (+92,4%), увеличения нефтяного бонуса на 452,2 млн долларов (-0,4%), снижения портфельных инвестиций на 235,8 млн долларов (+ 32,7%) и прочих инвестиций - на 405,5 млн долларов (+7,6%).