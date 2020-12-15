Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства на 1,6 млрд долларов

Cнижение обеспечено за счет сокращения чистых прямых инвестиций, привлеченных из-за рубежа и т.д.

В январе-сентябре этого года Азербайджан сократил свои чистые финансовые обязательства на сумму 1 592,8 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, снижение обеспечено за счет сокращения чистых прямых инвестиций, привлеченных из-за рубежа, на 327,3 млн долларов США, увеличение нефтяных бонусов на 451,6 млн долларов США, сокращение портфельных инвестиций на 303,1 млн долларов США и других инвестиций на 1 414 млн долларов США.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 250,4 млн долларов США, в том числе за счет увеличения чистых прямых инвестиций, привлеченных из-за рубежа, на 304,2 млн долларов, нефтяных бонусов на 450,8 млн долларов, сокращения портфельных инвестиций на 199,8 млн долларов, производных финансовых инструментов на 3,9 млн долларов и других инвестиций на 300,9 млн долларов США.