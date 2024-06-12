Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства более чем на 2 млрд долларов в первом квартале

В первом квартале этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 2 058,4 млрд долларов США. При этом в прошлом году наблюдался рост данного показателя на 184,3 млн долларов США.

В первом квартале этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 2 058,4 млрд долларов США. При этом в прошлом году наблюдался рост данного показателя на 184,3 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сокращение произошло за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 1 508,5 млн долларов (-0,5%), сокращения репатриации привлеченных инвестиций на 1 867,1 млн долларов (-11,4%), увеличения нефтяного бонуса на 456,4 млн долларов США (+1,4%), снижения портфельных инвестиций на 898,8 млн долларов США (+52,3%), прочих инвестиций - на 1 257,4 млн долларов США (год назад отмечался рост).