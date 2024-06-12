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Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 500 млн долларов в первом квартале

Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 500 млн долларов в первом квартале Чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 463,9 млн долларов США в первом квартале этого года.
Финансы
12 июня 2024 г. 14:04
Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 500 млн долларов в первом квартале

Чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 463,9 млн долларов США в первом квартале этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,4 раза или на 58,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Квартальное снижение произошло за счет уменьшения на 11,9 млн долларов прямых инвестиций за рубежом (год назад был зафиксирован рост), увеличения на 4,4 млн долларов портфельных инвестиций (год назад было зафиксировано снижение) и уменьшения на 456,4 млн долларов прочих инвестиций (-37%).

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