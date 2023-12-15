О нас

Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 345 млн долларов в этом году

Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 345 млн долларов в этом году В январе-сентябре текущего года чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 345,1 млн долларов США. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель показал рост на 5 млрд 746,6 млн долларов США.
Финансы
15 декабря 2023 г. 13:29
Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 345 млн долларов в этом году

В январе-сентябре текущего года чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 345,1 млн долларов США. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель показал рост на 5 млрд 746,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Снижение в этом году произошло за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 1 754,8 млн долларов США (рост на 40,1 млн долларов США годом ранее), увеличения портфельных инвестиций на 75,4 млн долларов США (рост на 569,3 млн долларов США годом ранее), сокращения прочих инвестиций на 2 175,3 млн долларов США (рост на 5 137,2 млн долларов США годом ранее).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il xalis maliyyə aktivlərini 345 milyon dollar azaldıb

Другие новости из категории

Банк России повысил ключевую ставку до 16%
Банк России повысил ключевую ставку до 16%
15 декабря 2023 г. 14:53
Доходы населения Азербайджана выросли на 13%
Доходы населения Азербайджана выросли на 13%
15 декабря 2023 г. 14:28
Профицит госбюджета Азербайджана резко сократился
Профицит госбюджета Азербайджана резко сократился
15 декабря 2023 г. 14:17
Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 54 млн долларов
Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 54 млн долларов
15 декабря 2023 г. 13:37
В платежном балансе Азербайджана образовался профицит в размере более 6 млрд долларов
В платежном балансе Азербайджана образовался профицит в размере более 6 млрд долларов
15 декабря 2023 г. 12:45
Доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана выросли более чем вдвое
Доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана выросли более чем вдвое
15 декабря 2023 г. 12:29
ASCO вновь выпускает облигации на 50 млн долларов
ASCO вновь выпускает облигации на 50 млн долларов
15 декабря 2023 г. 12:04
Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана приблизился к $7 млрд
Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана приблизился к $7 млрд
15 декабря 2023 г. 10:54
Tesla получила $153 млн налоговых льгот на строительство завода в Мексике
Tesla получила $153 млн налоговых льгот на строительство завода в Мексике
15 декабря 2023 г. 10:43
Имущество Texnika Bank сдается в аренду
Имущество Texnika Bank сдается в аренду
15 декабря 2023 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi