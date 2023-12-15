Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 345 млн долларов в этом году

В январе-сентябре текущего года чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 345,1 млн долларов США. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель показал рост на 5 млрд 746,6 млн долларов США.

В январе-сентябре текущего года чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 345,1 млн долларов США. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель показал рост на 5 млрд 746,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Снижение в этом году произошло за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 1 754,8 млн долларов США (рост на 40,1 млн долларов США годом ранее), увеличения портфельных инвестиций на 75,4 млн долларов США (рост на 569,3 млн долларов США годом ранее), сокращения прочих инвестиций на 2 175,3 млн долларов США (рост на 5 137,2 млн долларов США годом ранее).