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Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 10 млн долларов в этом году

Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 10 млн долларов в этом году В январе-июне этого года чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 10 млн долларов США.
Финансы
12 сентября 2023 г. 16:17
Азербайджан сократил чистые финансовые активы на 10 млн долларов в этом году

В январе-июне этого года чистые финансовые активы Азербайджана сократились на 10 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За тот же период 2022 года чистые финансовые активы показали рост на 3 млрд 376,3 млн долларов США.

Снижение в этом году произошло за счет сокращения прямых иностранных инвестиций на 102,5 млн долларов США (рост на 62,8 млн долларов США за аналогичный период прошлого года), увеличения портфельных инвестиций на 500,6 млн долларов США (рост на 280,5 млн долларов США) и сокращения других инвестиций на 408,1 млн долларов США (рост на 3 млрд 033 млн долларов США).

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