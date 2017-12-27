Азербайджан сохранил стабильным размер субсидии на обязательное страхование госимущества на следующий год

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В госбюджете на 2018 год предусмотрено выделение 11 млн манатов на обязательное страхование имущества малоимущих семей, получающих адресную государственную социальную помощь, госимущества и транспортных средств, принадлежащих финансируемым из бюджета организациям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственный бюджет на 2018 год.

Кроме того, 1 млн манатов будет выделено министерству финансов для уплачиваемой государством части страхового взноса на страхование сельхозимущества.

Следует отметить, что размеры субсидий сохранены на том же уровне, что и в 2017 году.