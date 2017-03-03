Азербайджан собрал 108,3 тыс. манатов по международным договорам страхования

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В феврале текущего года страховщиками Азербайджана, обладающими правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта", заключено 1 476 международных договора страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), из них 786 договоров пришлось на транспортные средства, следующие в Турцию и Иран, 657 – в Россию, Молдову и Украину, 33 – в другие страны-участницы системы.

В феврале страховые взносы по международным договорам страхования составили 108 254 манатов.

В структуре договоров системы "Зеленая карта" 1 165 договоров заключены по легковым автомобилям, 168 - грузовым, 135 - прицепам, 7 - автобусам, 1 - мотоциклам.

В годовом сравнении количество страховых договоров выросло в 17,8 раза, сумма страховых взносов – в 7,8 раза.

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.