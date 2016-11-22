Азербайджан со следующей недели возобновит ипотечное кредитование

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) со следующей недели планирует распределить среди уполномоченных банков 50 млн. манатов, которые фонд намерен привлечь от размещения эмиссии облигаций.

Об этом сообщили Report из банковских кругов.

По словам источника, тем самым в Азербайджане возобновится кредитование по государственной линии.

Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала проспект эмиссии 50 тыс. бездокументарных, процентных, обеспеченных ипотечных облигаций номиналом 1 000 манатов.

Отметим, что АИФ имеет 8 уполномоченных банков - AGBank, Azer-Turk Bank, Bank Avrasiya, Bank BTB, Xalq Bank, Kapital Bank, NBC Bank и PASHA Bank. До сегодняшнего дня их число достигало 25.

Кроме того, в 4-5 раз сократилось число уполномоченных страховых компаний фонда. Сейчас АИФ сотрудничает с 4 компаниями - Gala Hayat Sigorta, Gala Sigorta, PASHA Hayat Sigorta и PASHA Sigorta. Только эти компании могут осуществить страхование жизни заемщика и недвижимого имущества, являющегося предметом ипотечного кредитования. Число уполномоченных компаний-оценщиков АИФ сократилось в 8 раз – до 2 (фирма Bilandar и ООО MBA Ltd). Причины сокращения числа уполномоченных организаций не раскрываются.