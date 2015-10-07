Азербайджан снижает прогнозы по бюджету

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Исполнение государственного бюджета на 2015 год ожидается ниже утвержденного прогноза. К концу текущего года доходы бюджета ожидаются ниже прогноза на 12,1%, расходы - на 16%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения пакета бюджета на 2016 год.

Отметим, что первоначально доходы государственного бюджета на 2015 год прогнозировались в объеме 19,438 млрд. манатов, расходы - 21 млрд. манатов.

Министр также подчеркнул, что хотя в 2015 году трансферт из Государственного нефтяного фонда в госбюджет прогнозировался в объеме 10,388 млрд. манатов, исполнение прогноза ожидается в объеме 8,130 млрд. манатов.

Отметим, что в 2016 году из Госнефтефонда в госбюджет прогнозируется трансферт средств в объеме 6,0 млрд. манатов, что на 42,2% меньше по сравнению с прогнозом на 2015 год.