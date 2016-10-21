Азербайджан с 1 ноября переходит на оформление полисов ОСАГО в режиме онлайн

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) завершило подготовительные работы по переходу на заключение в электронной форме стандартных и пограничных договоров по "Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО). Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор БОС Эльхан Гулиев.

По его словам, начиная с августа, страховым компаниям - членам БОС предоставлены необходимые веб-сервисы, внесены изменения в программное обеспечение информационной системы. С 1 ноября станет возможным оформление полисов ОСАГО в режиме онлайн.

Вместе с тем, Э.Гулиев подчеркнул, что оформленные до 1 ноября бумажные полисы будут в силе до окончания срока действия и обновлять их нет необходимости.