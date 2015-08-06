​Азербайджан увеличил экспорт золота

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года Азербайджан экспортировал 1 125,3 кг золота на сумму 43,542 млн. долларов. Физический объем экспорта золота вырос на 34,9% за год, а его стоимостное выражение увеличилось на 24,3%.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в первом полугодии 2014 года Азербайджан экспортировал 834 кг золота на сумму 35,026 млн. долларов.

Согласно статистике, ни в этом году, ни в соответствующем периоде прошлого года золото не импортировалось.

Больше всего золота было экспортировано в 2010 году, меньше всего - в 2009 году, больше всего импортировано - в 2011 году, меньше всего - в 2007 году.

В Госкомитете сообщили, что импорт осуществлялся, в основном, из Швейцарии, Объединенного Королевства, экспорт - в Швейцарию.

Отметим, что в первом полугодии 2013 года из страны было экспортировано 579,2 кг золота на сумму 28,179 млн. долларов. В этот период импорт составил 6 129,1 кг на сумму 306,654 млн. долларов.