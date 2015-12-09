​Азербайджан резко сократил расходы на конвертацию валюты

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В бюджете Азербайджана на 2016 год на операции по конвертации валюты заложены расходы в объеме 4 млн. манатов. Это в 2,8 раз или 7,113 млн. манатов меньше по сравнению с аналогичным прогнозом на 2015 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе главы государства об исполнении закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год".

В утвержденном на 2016 год бюджете также заложены расходы в объеме 2,951 млн. манатов на привлечение экспертов по оценке международного кредитного рейтинга Азербайджана и других оценок. Отметим, что этот показатель совпадает с прогнозом на текущий год.

Кроме того, расходы на финансовую реабилитацию больше на 01% или 120 тыс. манатов. Так на мероприятия по финансовой реабилитации, в том числе, повышение уставного капитала учреждений, в которых контрольный пакет принадлежит государству, урегулирование некоторых обязательств, включая покрытие убытков, проведение исследований и привлечение экспертов предусмотрены расходы в объеме 117 млн. манатов.