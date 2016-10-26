Азербайджан резко сократил инвестиции в финансовый сектор

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года в Азербайджане на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 2,4 млн манатов или 0,02% инвестиций в экономику Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, по сравнению с прошлым годом наблюдается сокращение инвестиций в данной сфере. Так, объем инвестиций в годовом исчислении сократился на 27,37%.

Напомним, что в аналогичном периоде 2015 года удельный вес инвестиций в этой сфере составил 0,2% совокупного объема инвестиций.

Отметим, что за январь-сентябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 10 268,7 млн манатов, что на 13,2% меньше соответствующего показателя прошлого года. Из них 71,2% израсходовано на строительно-монтажные работы. На строительство производственных объектов потрачено 80,2%, объектов сферы услуг - 15,5%, жилых домов общей площадью 1 205,5 тыс. кв. м – 4,3% общего объема средств.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 39,1% общих инвестиций.