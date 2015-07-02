​Азербайджан разработал предложения по расширению охвата обязательного страхования

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) разрабатывает пакет предложений по внесению определенных изменений в существующую законодательную базу, который может быть вынесен на обсуждение зимней сессии парламента. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

Э.Гулиев отметил, что все предложения основываются на опыте развитых стран и затрагивают, в том числе, вопросы расширения охвата обязательного страхования как автотранспортных средств, так и недвижимого имущества: "Согласно статистике 2013 года, в стране более 3 млн. единиц недвижимости, из которых всего лишь 8-10% привлечено к обязательному страхованию".

Наряду с этим, глава БОС подчеркнул наличие проблем в сфере обязательного страхования автомобилей: "Согласно последним статистическим данным, в стране зафиксировано 1,245 млн. автомобилей. В информационной системе бюро страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств охватывает всего 50%. Это очень низкий показатель. Главной целью БОС является доведение этой цифры до 90-95%. Проводятся работы в этом направлении, готовятся предложения, мы утвердили 3-летнюю программу, основной целью которой является расширение охвата обязательного страхования. В ближайшие 2-3 года мы должны довести охват обязательного страхования как автотранспортных средств, так и недвижимого имущества до 90%".

Э.Гулиев также подчеркнул возможность увеличения суммы штрафов за отсутствие обязательного страхования транспортных средств и недвижимого имущества. По его словам, хотя размер штрафа за отсутствие обязательного страхования для автовладельцев повысился с 10 до 50 манатов, в будущем эта сумма может вновь увеличиться.

"Опыт соседних стран показывает, что в Азербайджане эту сумма не очень большая. Так, в Грузии штраф за отсутствие обязательного страхования для автовладельцев составляет 200 долларов", - отметил исполнительный директор.