Азербайджан разрабатывает проект стратегии по управлению госдолгом

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров в течение трех месяцев предоставит предложения по формированию нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Совета финансовой стабильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Указ президента о применении закона “О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год”.

Это решение принято с целью усовершенствования деятельности Совета финансовой стабильности для укрепления макроэкономической стабильности и обеспечения финансовой устойчивости, а также создания эффективных механизмов исполнения принятых решений.

Кроме того, Кабмину поручено в течение 6 месяцев подготовить и представить президенту предложения по новым фискальным правилам в целях урегулирования верхнего предела трансфертов и усиления фискальной устойчивости.

В то же время в течение 6 месяцев необходимо подготовить и представить главе государства проект среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению госдолгом.

Согласно Указу, Совет финансовой стабильности должен утвердить до 2016 года и обеспечить реализацию в соответствии с планом мероприятий денежную программу на 2017 год, “План мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой устойчивости в среднесрочном периоде и 2017 году” (включая мероприятия по ускорению оздоровления Международного банка Азербайджана).

Министерству финансов поручено в координации с Палатой надзора за финансовыми рынками обеспечить рост до необходимого уровня уставного капитала Международного банка Азербайджана и Фонда страхования вкладов.

Согласно Указу, Госнефтефонд, в соответствии с решением Совета финансовой стабильности, должен обеспечить верхний предел ежемесячного и квартального трансферта в координации с министерством финансов и Центробанком.

Также Госкомитету по вопросам имущества поручено обеспечить выполнение прогноза по поступлениям от приватизации госимущества в целях покрытия дефицита госбюджета в 2017 году.