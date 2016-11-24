Азербайджан разрабатывает правовую платформу для банковского менеджмента

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан разрабатывает правовую платформу для акционеров и менеджмента коммерческих банков Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящем в Баку банковском форуме.

По его словам, целью является привлечение в случае необходимости к административной и уголовной ответственности руководства банков: “Для этого подготовлен соответствующий законопроект”.

Р.Асланлы отметил, что Азербайджанский фонд страхования вкладов успешно продолжает выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков. В настоящее время проводится работа по увеличению капитализации организации, обеспечению ее финансовой устойчивости и отстранению государства от процесса выплаты компенсаций: “При создании фонда в 2005 году планировался постепенный переход к рисковой модели накоплений”.

Глава Палаты также подчеркнул, что сейчас ведется работа по созданию карты индивидуальной ответственности в банках: “За определенные сферы, риски, решения будут отвечать назначенные администраторы, которых представят органу по финансовому надзору”.

Р.Асланлы добавил, что ПНФР предлагает освободить от уплаты налогов средства, полученные от продажи банковского залога: “Практика показывает, что иногда бизнесмен остается должен банку даже после продажи залога. Мы ищем пути для решения этой проблемы”.