Азербайджан обсудил с ВБ потенциальные направления сотрудничества

Азербайджан обсудил со Всемирным банком потенциальные направления двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"С госпожой Штефани Шталльмайстер, страновым менеджером Всемирного банка в Азербайджане, мы рассмотрели вопросы, предусмотренные в Рамочной программе странового партнерства для Азербайджана, а также меры, принятые для решения приоритетных задач экономического развития нашей страны, и потенциальные направления двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.