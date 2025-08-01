Азербайджан раскрыл сумму выплат по государственным облигациям в I полугодии

В первом полугодии текущего года за счет средств, привлеченных от размещения государственных облигаций на внутреннем финансовом рынке, инвесторам выплачено 2 млрд 910,4 млн манатов в счет основного долга по ранее выпущенным гособлигациям.

В первом полугодии текущего года за счет средств, привлеченных от размещения государственных облигаций на внутреннем финансовом рынке, инвесторам выплачено 2 млрд 910,4 млн манатов в счет основного долга по ранее выпущенным гособлигациям.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, 1 млрд 515 млн манатов из указанных средств были обеспечены за счет рефинансирования, в том числе 1 млрд 430 млн манатов - за счет досрочного выкупа государственных облигаций и замены их более долгосрочными государственными облигациями, 85 млн манатов - за счет эмиссии долгосрочных гособлигаций, а 1 млрд 395,4 млн манатов основного долга были возвращены инвесторам за счет средств государственного бюджета.

В отчетном периоде инвесторам также были осуществлены процентные и дисконтные выплаты в размере 328,7 млн манатов.

На отчетную дату от общего объема государственных ценных бумаг в обращении на сумму 8 млрд 26,8 млн манатов 12,9 % приходилось на годовые, 57 % - на бумаги со сроком обращения 2–3 года, и 30,1 % - на пятилетние и более долгосрочные выпуски.