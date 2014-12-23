Азербайджан израсходует в следующем году на парламентские выборы 42 млн. манатов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ На парламентские выборы, которые пройдут в Азербайджане осенью 2015 года, из государственного бюджета планируется выделить 41,777 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Азербайджана о применении закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год".

В документе сказано, что из госбюджета на 2015 год Центральной избирательной комиссии (ЦИК) планируется выделить в целом 55,083 млн. манатов. Из этой суммы 4,434 млн. манатов будет израсходовано на уточнение избирательных списков, 8,872 млн. манатов - на содержание избирательных комиссий.

Напомним, что сегодня 23 декабря в Азербайджане проходят выборы в муниципалитет. В госбюджете Азербайджана на 2014 год на выборы в органы муниципалитета заложен расход суммы в размере 36,642 млн. манатов. В целом, в этом году ЦИК выделено 46,856 млн. манатов, на уточнение избирательных списков - 3,796 млн. манатов, на содержание окружных избирательных комиссий - 6,419 млн. манатов.

Отметим, что выборы в парламент Азербайджана проводятся каждые 5 лет. Парламент (Милли Меджлис) формируется из 125 депутатов.