Азербайджан расходует основную часть внешних заимствований на инфраструктурные проекты

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Основная часть внешних заимствований Азербайджана направлена на инфраструктурные проекты, наименьшая часть - на реализацию промышленных и других проектов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету о выполнении госбюджета Азербайджана на 2015 год.

В структуре внешних заимствований доля инфраструктурных проектов составляет 61,7%, размещения ценных бумаг за рубежом - 18,8%, сельского хозяйства и мелиорации - 3,4%, экономики и финансов - 3,3%, социально-культурных проектов - 2,0%, промышленных проектов - 0,8%, на поддержку иных проектов направлено 10,0% средств.

На начало года общая сумма кредитных соглашений с международными и другими финансово-кредитными организациями составила 10,3 млрд. долларов. Сумма использованных средств по данным соглашениям составила 6,9 млрд. долларов.