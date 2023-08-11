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Азербайджан произвел крупные страховые выплаты по факту смерти в Турции

Азербайджан произвел крупные страховые выплаты по факту смерти в Турции В январе-июне этого года в рамках системы "Зеленая карта" в Азербайджане было оформлено около 2,1 тыс. договоров страхования, по которым были собраны страховые взносы на сумму около 2,5 млн манатов
Финансы
11 августа 2023 г. 14:28
Азербайджан произвел крупные страховые выплаты по факту смерти в Турции

В январе-июне этого года в рамках системы "Зеленая карта" в Азербайджане оформлено около 2,1 тыс. договоров страхования, по которым были собраны страховые взносы на сумму около 2,5 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщило Бюро обязательного страхования (БОС).

Сообщается, что это на 67% и 97% больше, чем за тот же период 2022 года соответственно.

За отчетный период страховые выплаты произведены по 164 дорожно-транспортным происшествиям на сумму около 550 тыс. манатов, что на 40,2% и 89,7% больше, соответственно.

Средняя страховая выплата по одному случаю за 6 месяцев выросла на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3 309 манатов.

"Несмотря на снижение в процентном отношении количества страховых случаев по отношению к количеству договоров страхования за сопоставимый период, наблюдался рост средней страховой выплаты на 34%. Основной причиной роста является страховая выплата в размере около 100 тысяч манатов по случаю смерти и ущерба здоровью, произошедшего в Турции”,- отметили в БОС.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə baş vermiş ölüm hadisəsi ilə bağlı iri sığorta ödənişi edib

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