Азербайджан профинансирует 3% дефицита бюджета за счет грантов Евросоюза

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На финансирование дефицита бюджета на 2017 год будет направлено 2,0 млн. манатов поступлений от грантов Евросоюза.

Об этом передает Report со ссылкой на утвержденный президентом госбюджет на 2017 год.

Верхний предел дефицита бюджета утвержден в размере 645,0 млн. манатов. Его финансирование будет осуществляться за счет поступлений от приватизации, других источников (внешнее и внутреннее заимствование, остаток на едином казначейском счете госбюджета на 1 января 2017 года) в размере 625,0 млн. манатов и грантов ЕС в размере 20,0 млн. манатов.

Верхний предел внутреннего государственного заимствования утвержден в объеме 1 000,0 млн. манатов, внешнего государственного заимствования – 500 млн. манатов, общей суммы государственных гарантий в течение года - 10 000,0 млн. манатов.

Отметим, что доходы госбюджета на 2017 год утверждены в размере 16 255,0 млн. манатов, расходы – 16 900,0 млн. манатов ( в том числе, централизованные доходы - 15 634,706 млн. манатов, местные доходы - 620,294 млн. манатов, централизованные расходы - 16 211,286 млн. манатов, местные расходы - 688,714 млн. манатов).