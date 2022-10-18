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Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости широкополосного интернета

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости широкополосного интернета В сентябре этого года Азербайджан сохранил 61-е место в рейтинге стран по скорости мобильного интернета.
Финансы
18 октября 2022 г. 09:18
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости широкополосного интернета

В сентябре этого года Азербайджан сохранил 61-е место в рейтинге стран по скорости мобильного интернета.

Как передает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, скорость мобильного интернета в стране составила 33,95 МБ/с.

При этом, в прошлом месяце Азербайджан занял 115-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, что на 7 ступеней выше по сравнению с августом. В сентябре средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 26,35 МБ/с.

В целом, исследование было проведено в 181 стране мира относительно скорости фиксированного широкополосного интернета. На первом месте Чили (217,4 МБ/с), а на последнем - Куба (1,82 МБ/с). В рейтинге по мобильному интернету Норвегия занимает первое место со скоростью 126,94 МБ/с, а Гаити заняла 139-е место со скоростью 4,44 МБ/с.

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