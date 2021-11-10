О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан привлечет 350 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Азербайджан привлечет 350 млн долларов на борьбу с коронавирусом Правительство Азербайджана, Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали кредитные соглашения в рамках программы активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов.
Финансы
10 ноября 2021 г. 17:55
Азербайджан привлечет 350 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство Азербайджана, Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали кредитные соглашения в рамках программы активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно условиям соглашений, предусматривается привлечение кредитов в размере 250 млн долларов США от АБР и 100 млн долларов США от АБИИ по ставке LIBOR плюс 0,5 процента сроком на 10 лет.

Кредитные соглашения на общую сумму 350 млн долларов США подписали от имени правительства Азербайджана министр Самир Шарифов, от имени АБР - директор по Азербайджану Кэндис Макдеган, а от имени АБИИ - генеральный директор банка Супи Тераванинторн.

Целью данной программы является поддержка бюджетных расходов, предусмотренных на меры, осуществляемые правительством в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса и последовавших за этим резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику и макроэкономическую стабильность Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan to attract $350 million to fight against coronavirus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan koronavirusla mübarizə üçün xaricdən 350 mln dollar kredit alır

Другие новости из категории

Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США
Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США
10 ноября 2021 г. 18:06
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа выросли на 19 %
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа выросли на 19 %
10 ноября 2021 г. 17:37
Самир Шарифов: Госгарантии не создают проблем фискальной устойчивости
Самир Шарифов: Госгарантии не создают проблем фискальной устойчивости
10 ноября 2021 г. 15:30
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 9 %
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 9 %
10 ноября 2021 г. 15:20
Самир Шарифов: Доходы покроют 89,7 % расходов госбюджета на 2022 год
Самир Шарифов: Доходы покроют 89,7 % расходов госбюджета на 2022 год
10 ноября 2021 г. 14:33
Микаил Джаббаров: 62 млн манатов направлены на субсидирование процентов по кредитам предпринимателей
Микаил Джаббаров: 62 млн манатов направлены на субсидирование процентов по кредитам предпринимателей
10 ноября 2021 г. 14:00
В госбюджете Азербайджана в этом году ожидается профицит в размере 1,5 млрд манатов
В госбюджете Азербайджана в этом году ожидается профицит в размере 1,5 млрд манатов
10 ноября 2021 г. 13:17
Обнародована причина сокращения в Азербайджане расходов на соцзащиту и соцобеспечение
Обнародована причина сокращения в Азербайджане расходов на соцзащиту и соцобеспечение
10 ноября 2021 г. 12:50
Самир Шарифов: В госбюджет могут быть внесены некоторые поправки
Самир Шарифов: В госбюджет могут быть внесены некоторые поправки
10 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане на дополнительную занятость потратят 272 млн манатов
В Азербайджане на дополнительную занятость потратят 272 млн манатов
10 ноября 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi