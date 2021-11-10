Азербайджан привлечет 350 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство Азербайджана, Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали кредитные соглашения в рамках программы активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов.

Правительство Азербайджана, Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали кредитные соглашения в рамках программы активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно условиям соглашений, предусматривается привлечение кредитов в размере 250 млн долларов США от АБР и 100 млн долларов США от АБИИ по ставке LIBOR плюс 0,5 процента сроком на 10 лет.

Кредитные соглашения на общую сумму 350 млн долларов США подписали от имени правительства Азербайджана министр Самир Шарифов, от имени АБР - директор по Азербайджану Кэндис Макдеган, а от имени АБИИ - генеральный директор банка Супи Тераванинторн.

Целью данной программы является поддержка бюджетных расходов, предусмотренных на меры, осуществляемые правительством в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса и последовавших за этим резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику и макроэкономическую стабильность Азербайджана.