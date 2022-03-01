Азербайджан присоединился к онлайн-совещанию EUROSAI

Счетная палата Азербайджана приняла участие в онлайн-совещании Европейской организации высших органов финансового контроля (EUROSAI).

Счетная палата Азербайджана приняла участие в онлайн-совещании Европейской организации высших органов финансового контроля (EUROSAI).

Как сообщает Report со ссылкой на палату, на встрече присутствовали 40 делегатов из 17 стран.

На мероприятии были представлены доклады "Системы мониторинга эффективности социальной помощи в муниципалитетах Литвы", "Органы местного самоуправления в Израиле во время пандемии" и "Подход к недостроенным и неиспользуемым зданиям в органах местного самоуправления в Израиле", "Выявление и предотвращение рисков отмывания денег и несоблюдения действующих запретов в общественном секторе в Латвии".

Следующая встреча запланирована в июне текущего года.