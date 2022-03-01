О нас
Аудио новости

Азербайджан присоединился к онлайн-совещанию EUROSAI

Азербайджан присоединился к онлайн-совещанию EUROSAI Счетная палата Азербайджана приняла участие в онлайн-совещании Европейской организации высших органов финансового контроля (EUROSAI).
Финансы
1 марта 2022 г. 18:19
Азербайджан присоединился к онлайн-совещанию EUROSAI

Счетная палата Азербайджана приняла участие в онлайн-совещании Европейской организации высших органов финансового контроля (EUROSAI).

Как сообщает Report со ссылкой на палату, на встрече присутствовали 40 делегатов из 17 стран.

На мероприятии были представлены доклады "Системы мониторинга эффективности социальной помощи в муниципалитетах Литвы", "Органы местного самоуправления в Израиле во время пандемии" и "Подход к недостроенным и неиспользуемым зданиям в органах местного самоуправления в Израиле", "Выявление и предотвращение рисков отмывания денег и несоблюдения действующих запретов в общественном секторе в Латвии".

Следующая встреча запланирована в июне текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan EUROSAI-nin onlayn toplantısına qatılıb

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi