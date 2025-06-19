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Азербайджан принял участие в международной конференции по управлению государственными финансами

Азербайджан принял участие в международной конференции по управлению государственными финансами 17:39
Финансы
19 июня 2025 г. 17:59
Азербайджан принял участие в международной конференции по управлению государственными финансами

Азербайджан принял участие в III Международной конференции по обмену опытом в сфере управления государственными финансами, которая прошла в Бишкеке 18-19 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в мероприятии приняли участие начальник бюджетного отдела министерства Фазиль Фараджов и директор Центра подготовки структуры среднесрочных расходов Ильхам Керимов.

Цель проведения конференции - укрепление сотрудничества в сфере управления государственными финансами и обмен профессиональным опытом

В рамках конференции также обсуждались вопросы использования бюджетных инструментов и цифровизации бюджетного процесса в ходе внедрения программно-целевого (результатно-ориентированного) бюджетирования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan dövlət maliyyə idarəçiliyi mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edib

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