Азербайджан принял участие в международной конференции по управлению государственными финансами

17:39

Азербайджан принял участие в III Международной конференции по обмену опытом в сфере управления государственными финансами, которая прошла в Бишкеке 18-19 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в мероприятии приняли участие начальник бюджетного отдела министерства Фазиль Фараджов и директор Центра подготовки структуры среднесрочных расходов Ильхам Керимов.

Цель проведения конференции - укрепление сотрудничества в сфере управления государственными финансами и обмен профессиональным опытом

В рамках конференции также обсуждались вопросы использования бюджетных инструментов и цифровизации бюджетного процесса в ходе внедрения программно-целевого (результатно-ориентированного) бюджетирования.

