Азербайджан принял участие в мероприятии “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”

При организационной поддержке Министерства финансов в столице Ирландии Дублине состоялось мероприятие под названием “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”.

При организационной поддержке Министерства финансов в столице Ирландии Дублине состоялось мероприятие под названием “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, на мероприятии, в котором также приняла участие делегация организации, обсуждались работы по интеграции современных технологий в финансовый сектор, проводимые в последнее время в различных странах, а также вопросы безопасности для обеспечения доступа к финансовым услугам.



Директор Агентства государственного казначейства при Министерстве финансов Назим Гасымзаде принял участие в панельных дискуссиях на тему “Роль цифровых и финтех-решений в государственных платежах” и выступил с презентацией о внедрении “системы мгновенных платежей” в Государственном казначействе нашей страны, а также об автоматизированной системе, созданной в сфере возврата государственных платежей.