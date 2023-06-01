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Азербайджан принял участие в мероприятии “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”

Азербайджан принял участие в мероприятии “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория” При организационной поддержке Министерства финансов в столице Ирландии Дублине состоялось мероприятие под названием “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”.
Финансы
1 июня 2023 г. 18:20
Азербайджан принял участие в мероприятии “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”

При организационной поддержке Министерства финансов в столице Ирландии Дублине состоялось мероприятие под названием “2-я глобальная правительственная финтех-лаборатория”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, на мероприятии, в котором также приняла участие делегация организации, обсуждались работы по интеграции современных технологий в финансовый сектор, проводимые в последнее время в различных странах, а также вопросы безопасности для обеспечения доступа к финансовым услугам.

Директор Агентства государственного казначейства при Министерстве финансов Назим Гасымзаде принял участие в панельных дискуссиях на тему “Роль цифровых и финтех-решений в государственных платежах” и выступил с презентацией о внедрении “системы мгновенных платежей” в Государственном казначействе нашей страны, а также об автоматизированной системе, созданной в сфере возврата государственных платежей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “2-ci Qlobal Hökumət Fintek Laboratoriyası” tədbirində iştirak edib

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