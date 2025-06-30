О нас

Азербайджан принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов

Азербайджан принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов впервые принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов (BIS) в Базеле (Швейцария).
Финансы
30 июня 2025 г. 12:09
Азербайджан принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов впервые принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов (BIS) в Базеле (Швейцария).

Как сообщает Report, об этом Кязымов написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках собрания обсуждались актуальные вопросы глобальной финансовой стабильности, инноваций и цифровой безопасности, а также денежно-кредитной политики, и был проведен ценный обмен мнениями по этим темам. В ходе мероприятия мы провели двусторонние встречи с рядом руководителей центральных банков. На этих встречах обсуждались потенциальные возможности сотрудничества между центральными банками и региональные экономические тренды. Взаимопонимание и обмен опытом вносят важный вклад в устойчивое развитие нашей финансовой системы", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının 95-ci illik toplantısında iştirak edib

Другие новости из категории

Средняя зарплата в Баку выросла более чем на 8%
Средняя зарплата в Баку выросла более чем на 8%
30 июня 2025 г. 11:15
Центр социальной поддержки сократил убытки на 22%
Центр социальной поддержки сократил убытки на 22%
30 июня 2025 г. 09:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025)
30 июня 2025 г. 09:10
Азербайджан существенно сократил прямые инвестиции в экономику ОАЭ
Азербайджан существенно сократил прямые инвестиции в экономику ОАЭ
28 июня 2025 г. 17:18
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии в 5 раз
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии в 5 раз
28 июня 2025 г. 16:18
Фонд поддержки азербайджанской диаспоры обнародовал финансовое положение
Фонд поддержки азербайджанской диаспоры обнародовал финансовое положение
28 июня 2025 г. 14:53
​​​​​​​Азербайджан удвоил в I квартале прямые инвестиции в экономику Турции
​​​​​​​Азербайджан удвоил в I квартале прямые инвестиции в экономику Турции
28 июня 2025 г. 14:19
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику России в 2,8 раза
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику России в 2,8 раза
28 июня 2025 г. 12:37
В Азербайджане рынок обязательного страхования вырос почти на 6%
В Азербайджане рынок обязательного страхования вырос почти на 6%
28 июня 2025 г. 11:44
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 14%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 14%
28 июня 2025 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi