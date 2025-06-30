Азербайджан принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов впервые принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов (BIS) в Базеле (Швейцария).

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов впервые принял участие в 95-м ежегодном собрании Банка международных расчетов (BIS) в Базеле (Швейцария).

Как сообщает Report, об этом Кязымов написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках собрания обсуждались актуальные вопросы глобальной финансовой стабильности, инноваций и цифровой безопасности, а также денежно-кредитной политики, и был проведен ценный обмен мнениями по этим темам. В ходе мероприятия мы провели двусторонние встречи с рядом руководителей центральных банков. На этих встречах обсуждались потенциальные возможности сотрудничества между центральными банками и региональные экономические тренды. Взаимопонимание и обмен опытом вносят важный вклад в устойчивое развитие нашей финансовой системы", - отметил он.