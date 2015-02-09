​Азербайджан принимает участие в заседании министров финансов стран G-20

Баку. 9 февраля REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов принимает участие в начавшем сегодня работу заседании министров финансов и руководителей центральных банков стран G-20.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, на заседании, проходящем с целью подготовки к собранию руководителей стран G-20 в ноябре текущего года, министры финансов и руководители центральных банков обсудят глобальную экономику, рамки продолжительного и сбалансированного развития, инвестиции и инфраструктуру, международную финансовую архитектуру и регулирование финансов, а также международные налоговые отношения и другие вопросы. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам различного экономического роста в развитых странах, в том числе наблюдающегося в Европе экономического отставания на фоне выраженного роста экономики в США, будут определены будущие шаги в этом направлении.

Азербайджан примет участие в заседании по приглашению страны-хозяина Турции. Заседание продлится два дня.