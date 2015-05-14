Азербайджан принимает участие на заседании Совета директоров ЕБРР

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси приступило к работе 24-ое ежегодное заседание Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
На мероприятии нашу страну представила делегация во главе с министром экономики и промышленности, директором от Азербайджана в Совете директоров ЕБРР Шахином Мустафаевым.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, на мероприятии принимают участие министры экономики, финансов и торговли сотрудничающих с банком стран, бизнесмены, представители международных финансовых структур и НПО.
На ежегодном заседании обсудят стратегическую деятельность ЕБРР на ближайшие годы, вопросы вложения инвестиций.
Заседание Совета директоров банка продлится два дня.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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