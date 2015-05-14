Азербайджан принимает участие на заседании Совета директоров ЕБРР

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси приступило к работе 24-ое ежегодное заседание Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На мероприятии нашу страну представила делегация во главе с министром экономики и промышленности, директором от Азербайджана в Совете директоров ЕБРР Шахином Мустафаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, на мероприятии принимают участие министры экономики, финансов и торговли сотрудничающих с банком стран, бизнесмены, представители международных финансовых структур и НПО.

На ежегодном заседании обсудят стратегическую деятельность ЕБРР на ближайшие годы, вопросы вложения инвестиций.

Заседание Совета директоров банка продлится два дня.