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    Азербайджан принимает участие на заседании Совета директоров ЕБРР

    Проходящее в Тбилиси мероприятие продлится два дня

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси приступило к работе 24-ое ежегодное заседание Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

    На мероприятии нашу страну представила делегация во главе с министром экономики и промышленности, директором от Азербайджана в Совете директоров ЕБРР Шахином Мустафаевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, на мероприятии принимают участие министры экономики, финансов и торговли сотрудничающих с банком стран, бизнесмены, представители международных финансовых структур и НПО.

    На ежегодном заседании обсудят стратегическую деятельность ЕБРР на ближайшие годы, вопросы вложения инвестиций.

    Заседание Совета директоров банка продлится два дня.

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