​Азербайджан примет участие в учредительном собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана примет участие в первом заседании в связи с учреждением Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), которое пройдет 26-27 апреля в Китае. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшней пресс-конференции.

По словам министра, согласно первоначальному меморандуму о взаимопонимании, штаб-квартира нового банка будет находиться в Пекине.

До 31 марта 57 стран обратились в банк в связи с членством, которые возможно станут соучредителями банка.

"Инфраструктурные возможности банка настолько широки, что даже одного банка недостаточно. Еще рано говорить о нашей сумме в общем капитале банка. Обычно она зависит от экономической мощи страны, определяется в зависимости от ВВП. Первоначальный капитал банка составит 100 млрд. долларов. Стартовый капитал составит 50 млрд. долларов", - подчеркнул министр.