Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора" IsDB в Египте

2-4 июня Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора", организованном Исламским банком развития (IsDB).

2-4 июня Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора", организованном Исламским банком развития (IsDB).

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Ассоциация банков Азербайджана.

Развитие частного сектора является одним из приоритетов Группы Исламского банка развития, в связи с чем форум проводится на ежегодной основе. В этом году мероприятие пройдет в Международном конгресс-центре египетского города Шарм-аль-Шейх.

Азербайджан вступил в IsDB в 1992 году. В настоящее время членский капитал нашей страны в банке составляет 50,8 млн исламских динаров, что составляет 0,1% от общего капитала IsDB.

Группа исламского развития (IDG), в которую входит IsDB, до сих пор выделила Азербайджану 1,179 млрд долларов США. Из этих средств 956 млн долларов США были выделены со стороны IsDB, 83 млн долларов США - Международной корпорацией по финансированию Исламской торговли (IITFC), 120,4 млн долларов США – Исламской корпорацией по развитию частного сектора, 194 млн долларов США - из других источников.