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Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора" IsDB в Египте

Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора" IsDB в Египте 2-4 июня Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора", организованном Исламским банком развития (IsDB).
Финансы
14 апреля 2022 г. 17:36
Азербайджан примет участие в Форуме частного сектора IsDB в Египте

2-4 июня Азербайджан примет участие в "Форуме частного сектора", организованном Исламским банком развития (IsDB).

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Ассоциация банков Азербайджана.

Развитие частного сектора является одним из приоритетов Группы Исламского банка развития, в связи с чем форум проводится на ежегодной основе. В этом году мероприятие пройдет в Международном конгресс-центре египетского города Шарм-аль-Шейх.

Азербайджан вступил в IsDB в 1992 году. В настоящее время членский капитал нашей страны в банке составляет 50,8 млн исламских динаров, что составляет 0,1% от общего капитала IsDB.

Группа исламского развития (IDG), в которую входит IsDB, до сих пор выделила Азербайджану 1,179 млрд долларов США. Из этих средств 956 млн долларов США были выделены со стороны IsDB, 83 млн долларов США - Международной корпорацией по финансированию Исламской торговли (IITFC), 120,4 млн долларов США – Исламской корпорацией по развитию частного сектора, 194 млн долларов США - из других источников.

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Версия на английском языке Azerbaijan to take part in IsDB Group Private Sector Forum in Egypt 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Misirdə keçirilən IsDB-in “Özəl sektor forumu”nda iştirak edəcək

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