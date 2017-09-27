Азербайджан прибавил 2 позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан поднялся на 2 позиции и занял 35-е место в рейтинге "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018", составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как сообщает Report, индекс Азербайджана в этот раз составил 4,7 балла.

В рейтинг вошли 137 стран, первое и второе места заняли Швейцария и США с 5,9 баллами, а третье – Сингапур с 5,7 баллами.

Следует отметить, что в отчете за 2017-2018 годы Азербайджан по конкурентоспособности является лидером среди стран СНГ. Россия занимает 38-е место, Казахстан - 57-е, Грузия - 67-е, Армения - 73-е. Турция находится на 53-й строчке рейтинга.

В отчете говорится, что создание бизнеса в Азербайджане сталкивается с такими трудностями, как доступ к финансовым ресурсам (16,5 балла), регулирование иностранной валюты (14,8 балла), налоговое регулирование (11,5 балла) и инфляция (10,4 балла).

К положительным факторам относятся стабильная криминогенная обстановка (3,9 балла), стабильность правительства (2,6 балла), здравоохранение (2,5 балла), регулирование рынка труда (2,4 балла), политическая стабильность (1,7 балла) и доступ к инновациям (0,3 балла).