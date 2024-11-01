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Азербайджан представит Зеленую финансовую таксономию во время COP29

Азербайджан представит Зеленую финансовую таксономию во время COP29 11:49
Финансы
1 ноября 2024 г. 12:03
Азербайджан представит Зеленую финансовую таксономию во время COP29

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) планирует представить Зеленую финансовую таксономию во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

"Последние две недели проводились консультации по документу с участием около 200 местных и зарубежных экспертов, включая представителей двух международных организаций. В настоящее время мы готовимся представить ее правительству", - сказал Махмудзаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan to announce its Green Finance Taxonomy during COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yaşıl Maliyyə Taksonomiyasını COP29 zamanı açıqlayacaq

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