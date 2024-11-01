Азербайджан представит Зеленую финансовую таксономию во время COP29

11:49

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) планирует представить Зеленую финансовую таксономию во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

"Последние две недели проводились консультации по документу с участием около 200 местных и зарубежных экспертов, включая представителей двух международных организаций. В настоящее время мы готовимся представить ее правительству", - сказал Махмудзаде.