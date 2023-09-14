О нас

Азербайджан предложил создать единый банк развития тюркоязычных государств

Азербайджан предложил создать единый банк развития тюркоязычных государств Азербайджан предлагает создать единый банк развития для активной деятельности Тюркского делового фонда.
Финансы
14 сентября 2023 г. 20:09
Азербайджан предложил создать единый банк развития тюркоязычных государств

Азербайджан предлагает создать единый банк развития для активной деятельности Тюркского делового фонда.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев во время выступления на заседании министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТГ) и Делового форума тюркского мира в Стамбуле.

”В этом вопросе можно воспользоваться опытом Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Черноморского банка торговли и развития", - отметил М.Мусаев.

Он считает, что роль Азербайджана в увеличении торгового оборота между тюркоязычными государствами неоспорима: "В создании и развитии Организации тюркских государств есть особые заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для активной деятельности Тюркского делового фонда азербайджанская сторона предложила создать единый банк развития".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan türkdilli dövlətlərin vahid inkişaf bankının yaradılmasını təklif edib

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi