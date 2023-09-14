Азербайджан предложил создать единый банк развития тюркоязычных государств

Азербайджан предлагает создать единый банк развития для активной деятельности Тюркского делового фонда.

Азербайджан предлагает создать единый банк развития для активной деятельности Тюркского делового фонда.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев во время выступления на заседании министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТГ) и Делового форума тюркского мира в Стамбуле.

”В этом вопросе можно воспользоваться опытом Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Черноморского банка торговли и развития", - отметил М.Мусаев.

Он считает, что роль Азербайджана в увеличении торгового оборота между тюркоязычными государствами неоспорима: "В создании и развитии Организации тюркских государств есть особые заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для активной деятельности Тюркского делового фонда азербайджанская сторона предложила создать единый банк развития".