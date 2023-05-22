Азербайджан повысил расходы на импорт продукции из Эрзурума до 46%

В январе-апреле текущего года из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 1,3 млн долларов США, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе-апреле текущего года из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 1,3 млн долларов США, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

За отчетный период регион экспортировал продукцию в 23 страны. Наибольший экспорт был осуществлен в Грузию (1,9 млн долларов), Азербайджан (1,3 млн долларов), Ирак (818 тыс. долларов), Молдову (191 тыс. долларов) и Францию (167 тыс. долларов).

Только в апреле Азербайджан импортировал из Эрзурума продукции на сумму 495,49 тыс. долларов. В апреле крупнейшими импортерами региона были Грузия (557,97 тыс. долларов), Азербайджан (495,49 тыс. долларов), Ирак (269,72 тыс. долларов) и Болгария (97,09 тыс. долларов).