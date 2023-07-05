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Азербайджан получит выплаты от более чем 15 страховых компаний за Azersky

Азербайджан получит выплаты от более чем 15 страховых компаний за Azersky Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") получит выплаты от более чем 15 страховых компаний за спутник Azersky, завершивший миссию на 1 год раньше срока.
Финансы
5 июля 2023 г. 11:10
Азербайджан получит выплаты от более чем 15 страховых компаний за Azersky

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") получит выплаты от более чем 15 страховых компаний за спутник Azersky, завершивший миссию на 1 год раньше срока.

Об этом Report заявил председатель правления "Азеркосмоса" Самаддин Асадов.

“Мы уже начали работу по получению страховых выплат за спутник дистанционного наблюдения земли Azersky, процесс будет завершен до конца года. Следует учитывать, что в процессе страхования участвуют более 15 страховых компаний. Мы вывели спутник на международный рынок через ОАО PAŞA Sığorta. Нашими клиентами были крупнейшие перестраховочные компании мира. Каждый из них имеет международный рейтинг категории А+. Причина, по которой этот процесс занимает много времени, заключается в том, что у компаний есть много вопросов, на которые предстоит ответить. После этого страховые выплаты будет осуществлены через PASHA Sığorta", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Azersky”a görə 15-dən artıq sığorta şirkətindən ödəniş alacaq

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