Азербайджан погасил долг в размере 900 млн манатов

Расходы госбюджета Азербайджана в I полугодии текущего года исполнены на 11 590,5 млн манатов или на 96% против прогноза в 12 070,8 млн манатов.

Расходы госбюджета Азербайджана в I полугодии текущего года исполнены на 11 590,5 млн манатов или на 96% против прогноза в 12 070,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, 7 654,9 млн манатов или 66% бюджетных расходов составляют текущие расходы, 3 052,1 млн манатов или 26,4% - капитальные расходы (на 500,2 млн манатов или 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 883,5 млн манатов или 7,6% - расходы на обслуживание государственного долга и обязательств (в годовом сравнении рост на 2,8 млн манатов или 0,3%).

В соответствии с экономической классификацией в I полугодии 44,1% расходов бюджета или 5 111,7 млн манатов составили расходы социальной направленности (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания), что на 127,3 млн манатов или на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.