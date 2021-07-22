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Азербайджан погасил долг в размере 900 млн манатов

Азербайджан погасил долг в размере 900 млн манатов Расходы госбюджета Азербайджана в I полугодии текущего года исполнены на 11 590,5 млн манатов или на 96% против прогноза в 12 070,8 млн манатов.
Финансы
22 июля 2021 г. 17:35
Азербайджан погасил долг в размере 900 млн манатов

Расходы госбюджета Азербайджана в I полугодии текущего года исполнены на 11 590,5 млн манатов или на 96% против прогноза в 12 070,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, 7 654,9 млн манатов или 66% бюджетных расходов составляют текущие расходы, 3 052,1 млн манатов или 26,4% - капитальные расходы (на 500,2 млн манатов или 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 883,5 млн манатов или 7,6% - расходы на обслуживание государственного долга и обязательств (в годовом сравнении рост на 2,8 млн манатов или 0,3%).

В соответствии с экономической классификацией в I полугодии 44,1% расходов бюджета или 5 111,7 млн манатов составили расходы социальной направленности (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания), что на 127,3 млн манатов или на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il 900 milyon manata yaxın borc qaytarıb

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