Азербайджан погасил более 1 млрд манатов долга в 2023 году

В 2023 году в государственном бюджете Азербайджана исполнение расходов, связанных с обслуживанием государственного долга и обязательств, составило 1 млрд 31,9 млн манатов или на 150,6 млн манатов (12,7%) меньше прогноза в 1 млрд 182,5 млн манатов.

В 2023 году в государственном бюджете Азербайджана исполнение расходов, связанных с обслуживанием государственного долга и обязательств, составило 1 млрд 31,9 млн манатов или на 150,6 млн манатов (12,7%) меньше прогноза в 1 млрд 182,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, 772,3 млн манатов из этих средств были направлены на погашение внешнего государственного долга (254,8 млн манатов основного долга и 517,5 млн манатов процентного долга), а 259,6 млн манатов - процентного долга по внутреннему государственному долгу.

Сэкономленные 150,6 млн манатов (в том числе 145,2 млн манатов по внешнему государственному долгу и 5,4 млн манатов по внутреннему государственному долгу) были перечислены в "Фонд обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям" в соответствии с законом "О государственном долге".