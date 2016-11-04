Азербайджан подводит итоги "Проекта модернизации рынков капитала"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Баку проходит итоговая конференция, посвященная результатам "Проекта модернизации рынков капитала", который реализуется правительством Азербайджана и Всемирным банком (ВБ) при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы, менеджер ВБ по финансовому сектору и рынкам Рольф Берндт, главный специалист ВБ по финансовому сектору и руководитель проектной группы Анжела Пригожина, представители других международных организаций, частного бизнеса, гражданских обществ.

Участники обсудят деятельность на пути модернизации рынков капитала в Азербайджане и предстоящие мероприятия, направленные на усиление финансовых рынков, развитие частного сектора, экономическое разветвление и превращение рынков капитала в важнейший финансовый источник.