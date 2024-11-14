Азербайджан подписал новые документы с Исламским банком развития

Правительство Азербайджана подписало новые документы с Исламским банком развития.

Правительство Азербайджана подписало новые документы с Исламским банком развития.

Как сообщает Report, документы были подписаны во время встречи президента ИБР Мухаммеда Аль-Джасира с президентом Ильхамом Алиевым.

Среди подписанных документов - Агентское соглашение по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы", "Грантовое соглашение о технической помощи по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы" и Рамочное соглашение по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы".