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Азербайджан подписал новые документы с Исламским банком развития

Азербайджан подписал новые документы с Исламским банком развития Правительство Азербайджана подписало новые документы с Исламским банком развития.
Финансы
14 ноября 2024 г. 16:02
Азербайджан подписал новые документы с Исламским банком развития

Правительство Азербайджана подписало новые документы с Исламским банком развития.

Как сообщает Report, документы были подписаны во время встречи президента ИБР Мухаммеда Аль-Джасира с президентом Ильхамом Алиевым.

Среди подписанных документов - Агентское соглашение по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы", "Грантовое соглашение о технической помощи по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы" и Рамочное соглашение по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan inks new documents with Islamic Development Bank
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İslam İnkişaf Bankı ilə yeni sənədlər imzalayıb

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