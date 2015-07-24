​Азербайджан подписал международные соглашения об устранении двойного налогообложения с 48 странами

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика расширяет сеть соглашений об устранении двойного налогообложения, и министерство налогов продолжает успешное сотрудничество в рамках существующих соглашений с соответствующими органами других стран. Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международных отношений министерства налогов Орхан Мусаев.

По его словам, Азербайджан заинтересован в устранении двойного налогообложения с другими странами.

"Сейчас подписаны международные соглашения об устранении двойного налогообложения с 48 странами, из которых 45 уже вступили в силу. Соглашения с Кувейтом, Иорданией и Испанией вступят в силу после завершения внутригосударственных процедур в этих странах. Кроме того, уже достигнуто согласие по проектам подобных соглашений с Мальтой, Израилем, Словакией, Швецией, Ирландией, Сингапуром, Данией, Индией, Сан-Марино и Марокко, а также протоколу проекта по внесению дополнений и изменений в соглашение, подписанное в 1996 году с Казахстаном. Кроме вышеназванных государств, продолжаются работы над соответствующими проектами еще с семью странами, состоялся обмен проектов моделей по ведению переговоров более чем с 15 странами", - добавил начальник отдела.