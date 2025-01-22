Азербайджан и ЕБРР подписали соглашение о кредите на модернизацию водоснабжения Гянджи

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали "Кредитное соглашение по реконструкции системы водоснабжения и канализации Гянджи".

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили кредитное соглашение о реконструкции системы водоснабжения и канализации в городе Гянджа.

Как сообщает Report, подписи под документом оставили министр экономики Микаил Джаббаров и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Церемония подписания состоялась по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Согласно документу, ЕБРР выделит суверенный кредит в размере 35 млн евро на модернизацию водоснабжения, улучшение управления канализацией и ливневыми водами, а также строительство водоочистных сооружений в Гяндже. Общая стоимость проекта составляет 410 млн евро. Кредит будет предоставлен несколькими траншами и софинансирован за счет инвестиционного гранта международного донора.

Проект реализуется в рамках программы ЕБРР "Зеленые города" и направлен на решение проблемы доступности и качества воды, которая определена в качестве приоритетной в Плане действий "Зеленый город Гянджа". Учитывая важность улучшения инфраструктуры водоснабжения и канализации Гянджи, проект является приоритетным для правительства Азербайджана.

После его реализации Гянджа будет полностью обеспечена бесперебойным водоснабжением и канализационными услугами. Риски наводнений в свою очередь снизятся благодаря внедрению системы управления ливневыми водами. Проект также важен с точки зрения защиты окружающей среды, так как предусматривает очистку сточных вод перед их сбросом в реку Гянджа.

Реализация проекта сократит потери воды и обеспечит надлежащую очистку сточных вод, тем самым внося вклад в переход к "зеленой экономике". Кроме того, будет разработан План действий по корпоративному управлению, который обеспечит качественное управление проектом.