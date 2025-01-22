О нас

Азербайджан и ЕБРР подписали соглашение о кредите на модернизацию водоснабжения Гянджи

Азербайджан и ЕБРР подписали соглашение о кредите на модернизацию водоснабжения Гянджи Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали "Кредитное соглашение по реконструкции системы водоснабжения и канализации Гянджи".
Финансы
22 января 2025 г. 17:09
Азербайджан и ЕБРР подписали соглашение о кредите на модернизацию водоснабжения Гянджи

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили кредитное соглашение о реконструкции системы водоснабжения и канализации в городе Гянджа.

Как сообщает Report, подписи под документом оставили министр экономики Микаил Джаббаров и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Церемония подписания состоялась по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Согласно документу, ЕБРР выделит суверенный кредит в размере 35 млн евро на модернизацию водоснабжения, улучшение управления канализацией и ливневыми водами, а также строительство водоочистных сооружений в Гяндже. Общая стоимость проекта составляет 410 млн евро. Кредит будет предоставлен несколькими траншами и софинансирован за счет инвестиционного гранта международного донора.

Проект реализуется в рамках программы ЕБРР "Зеленые города" и направлен на решение проблемы доступности и качества воды, которая определена в качестве приоритетной в Плане действий "Зеленый город Гянджа". Учитывая важность улучшения инфраструктуры водоснабжения и канализации Гянджи, проект является приоритетным для правительства Азербайджана.

После его реализации Гянджа будет полностью обеспечена бесперебойным водоснабжением и канализационными услугами. Риски наводнений в свою очередь снизятся благодаря внедрению системы управления ливневыми водами. Проект также важен с точки зрения защиты окружающей среды, так как предусматривает очистку сточных вод перед их сбросом в реку Гянджа.

Реализация проекта сократит потери воды и обеспечит надлежащую очистку сточных вод, тем самым внося вклад в переход к "зеленой экономике". Кроме того, будет разработан План действий по корпоративному управлению, который обеспечит качественное управление проектом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, EBRD ink loan agreement to develop water supply and sewerage services in Ganja
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan EBRD ilə Gəncədə su təchizatı və kanalizasiya xidmətinin inkişafına dair kredit sazişi imzalayıb

Другие новости из категории

Азербайджан начал консультации с МВФ по статье IV
Азербайджан начал консультации с МВФ по статье IV
22 января 2025 г. 17:47
АКБ впервые заключило партнерское соглашение с эмитентом электронных денег
АКБ впервые заключило партнерское соглашение с эмитентом электронных денег
22 января 2025 г. 16:30
ЦБА: Продолжается работа с НБКО, не отвечающими новым требованиям по капиталу
ЦБА: Продолжается работа с НБКО, не отвечающими новым требованиям по капиталу
22 января 2025 г. 13:48
ЦБА разработает нормативную базу для цифровых активов в этом году
ЦБА разработает нормативную базу для цифровых активов в этом году
22 января 2025 г. 13:07
ЦБА пересматривает критерии определения системно значимых банков
ЦБА пересматривает критерии определения системно значимых банков
22 января 2025 г. 12:51
ЦБА разработал новые правила корпоративного управления для страховых компаний
ЦБА разработал новые правила корпоративного управления для страховых компаний
22 января 2025 г. 12:46
Талех Кязымов: ЦБА и правительство солидарны в вопросе деятельности частных пенсионных фондов
Талех Кязымов: ЦБА и правительство солидарны в вопросе деятельности частных пенсионных фондов
22 января 2025 г. 12:43
В Азербайджане разрабатываются правила поведения участников финансового рынка
В Азербайджане разрабатываются правила поведения участников финансового рынка
22 января 2025 г. 12:41
ЦБА примет меры в рамках борьбы с кражей средств с карт клиентов банков
ЦБА примет меры в рамках борьбы с кражей средств с карт клиентов банков
22 января 2025 г. 12:22
Число банковских вкладчиков в Азербайджане выросло более чем на 40%
Число банковских вкладчиков в Азербайджане выросло более чем на 40%
22 января 2025 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi