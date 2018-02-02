Азербайджан поднялся на одну ступень в индексе экономической свободы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан поднялся на одну ступень и занял 67-е место в ежегодном рейтинге стран по уровню экономической свободы, подготовленном американским исследовательским центром "Фонд наследия" (The Heritage Foundation), сообщает Report со ссылкой на веб-страницу фонда.

Гонконг лидирует в рейтинге 24-й раз подряд, набрав 90,2 бала из 100 возможных.

Второе место с 88,8 баллами занял Сингапур, третье - Новая Зеландия (84,2 балла). На следующих строках расположились три страны, набравшие более 80 баллов, - Швейцария, Австралия и Ирландия. В топ-10 также включены Эстония, Великобритания, Канада и США.

Авторы документа отмечают, что экономическая свобода положительно влияет не только на доходы, но и на образ жизни людей – благосостояние, здоровье, образование, инновации, социальное развитие, государственное управление и окружающую среду.

Азербайджан набрал 64,3 балла из 100 возможных. Это на 0,7 балла выше, чем в предыдущем году. Для сравнения: Грузия заняла 16-е место (76,2 балла), Турция - 58-е место (65,4 балла), Россия - 107-е (58,2 балла) и Иран - 156-е место (50,9 балла).

Азербайджан занимает 14-е место среди 43 стран Азиатско-Тихоокеанского региона по индексу экономической свободы, опережая такие страны, как Индонезия и Индия. Следует отметить, что средний показатель по странам региона превышает 61 балл.