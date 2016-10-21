Азербайджан подготовил законопроект по контролю за финансовыми рынками

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Законопроект по урегулированию и контролю за финансовыми рынками Азербайджана уже обсуждается на правительственном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

"Надеюсь, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение очередной сессии парламента", - сказал Р.Асланлы.

Помимо этого, власти также обсуждают вопрос институционализации управления проблемными активами: "Президенту также доложено об этом. Сейчас вопрос рассматривается в Совете финансовой стабильности. Скорее всего, на днях будет принято решение".