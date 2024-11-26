Азербайджан планирует поддержать IPO посредством налоговых льгот

Государственная налоговая служба (ГНС) планирует поддерживать первичное публичное предложение (Initial public offering - IPO) посредством налоговых льгот.

Государственная налоговая служба (ГНС) планирует поддерживать первичное публичное предложение (Initial public offering - IPO) посредством налоговых льгот.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника ГНС Самира Мусаева на мероприятии на тему "Взаимодействие с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты".

По ее словам, развитие рынков капитала является одним из приоритетных направлений. "В данном направлении совместно с Центральным банком Азербайджана (ЦБА) ведется работа по совершенствованию законодательства. В этой сфере, помимо правовой, важно также сформировать институциональную базу. Деятельность биржи и развитие ее участников являются неотъемлемой частью данного процесса", - сказала она.

Замначальника напомнила, что в целях поддержки развития рынка капитала с 1 февраля 2023 года введены 5-летние налоговые льготы в отношении процентных, дивидендных и дисконтных доходов, полученных по акциям, обращающимся на регулируемом рынке.

Мусаева добавила, что в настоящее время ГНС и ЦБА работают над подготовкой правовой и институциональной базы, связанной с рынками капитала, а после завершения подготовки будут приняты меры по поддержке IPO за счет налогов.