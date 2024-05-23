Азербайджан ознакомился с опытом Южной Кореи в финансовой сфере

Делегация в составе представителей Центрального банка Азербайджана (ЦБА), ОО "Ассоциация банков Азербайджана" и Министерства финансов побывала с деловым визитом в ​​Южной Корее.

Делегация в составе представителей Центрального банка Азербайджана (ЦБА), ОО "Ассоциация банков Азербайджана" и Министерства финансов побывала с деловым визитом в ​​Южной Корее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе визита, организованного при поддержке Азиатского банка развития, представители ЦБА приняли участие во встречах с сотрудниками корейских кредитно-рейтинговых агентств, Kookmin Bank и Комиссии по финансовым услугам.

В ходе встреч с корейскими рейтинговыми агентствами были обсуждены институциональные рамки рейтинговых агентств, методологии и практики, поддерживающие систему кредитных рейтингов, а также влияние нормативно-правовой базы на развитие соответствующих агентств.

На встрече с представителями одного из крупнейших банков страны Kookmin Bank были изучены методы оценки и митигации рисков банка.

В ходе встречи с Комиссией по финансовым услугам (Financial Services Commision) состоялся обмен опытом по регулированию корейского рейтингового рынка.

Отметим, что "Стратегия развития финансового сектора ЦБА на 2024-2026 годы" включает инициативы, связанные с регулированием деятельности рейтинговых агентств.